Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (giovedì 30 agosto): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Tempo di sesta tappa alla Vuelta a España 2018: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor di 155,7 km, tornano in scena i velocisti con una frazione sulla carta davvero ideale per gli sprinter. L’altimetria è perfetta, così come il percorso: difficile che si lascino scappare questa occasione. Attesissimo Elia Viviani che lancia la sfida al campione del mondo Peter Sagan. Dovrebbe conservare la maglia rossa la sorpresa transalpina Rudy Molard.

La partenza è fissata alle 13.58, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.55, in base alla media oraria. La sesta tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Sesta tappa Vuelta a España 2018

Giovedì 30 agosto

Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor 155,7 km

Partenza: 16.58

Arrivo: 17.30-17.55

Altimetria

Foto: Pier Colombo