LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: sesta tappa. Elia Viviani insegue un nuovo assolo. Che duello con Sagan!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2018: 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. Tornano in scena, dopo due giornate piuttosto dure, i velocisti: soltanto due GPM di terza categoria in programma, infatti, e molto lontani dal traguardo, poi un’altimetria davvero piatta che favorirà sicuramente le ruote veloci e le loro squadre. Difficilmente si uscirà fuori dallo sprint. Elia Viviani va a caccia del secondo sigillo nell’edizione corrente della Vuelta, lancia l’ennesima sfida al campione del Mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), con una condizione ancora da valutare. Altri possibili protagonisti: gli italiani Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin, il francese Nacer Bouhanni e l’olandese Danny Van Poppel. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.30. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo