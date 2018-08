Volley, Mondiali 2018: quali saranno i convocati dell’Italia? Ultimi tagli, il 9 settembre si scende in campo!

Domenica 9 settembre inizieranno i Mondiali 2018 di volley maschile, l’Italia scenderà in campo davanti a 10mila spettatori del Foro Italico di Roma per fare il proprio debutto nella rassegna iridata. Di fronte al proprio pubblico, la nostra Nazionale vorrà incominciare col botto battendo il Giappone, un avversario assolutamente alla portata della nostra compagine. Il CT Chicco Blengini deve ancora diramare le convocazioni definitive, ci sono ancora due tagli da operare per arrivare alla lista dei 14 azzurri che parteciperanno ai Mondiali. Un gruppo di 16 atleti prosegue la preparazione a Cavalese, poi due amichevoli contro la Cina (2 e 6 settembre) scioglieranno tutti i dubbi e ci sveleranno la rosa dell’Italia per i Mondiali 2018 di volley maschile. Ma quali saranno gli ultimi tagli che verranno operati dal nostro CT?

I dubbi riguardano schiacciatori e centrali, reparti in cui verranno esclusi due giocatori. Di banda sono in lotta Gabriele Maruotti, Oleg Antonov e Luigi Randazzo: tre martelli per due maglie, Randazzo non ha brillato durante la Nations League, Maruotti ha grande esperienza anche se non a questi livelli, Antonov ha partecipato a tutte le più grandi competizioni degli ultimi anni e sembra offrire delle garanzie. Tra i centrali, invece, nelle ultime settimane sono salite notevolmente le quotazioni del 21enne Roberto Russo, fresco acquisto di Ravenna e ancora poco conosciuto dal grande pubblico ma che potrebbe darci delle soddisfazioni. Il siciliano se la potrebbe giocare addirittura con Davide Candellaro, il reparto centrale è quello più solido e la scelta di Blengini non sarà facile, i quattro uomini potrebbero anche interscambiarsi anche se per il momento si parte da Simone Anzani e Daniele Mazzone come titolari (Enrico Cester alle loro spalle).

Il resto della formazione è già definito, l’Italia può contare su due stelle di assoluto spessore come Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Lo Zar è chiamato a dare il proprio apporto a suon di bordate, la Pantera deve garantire grande equilibrio e assicurare il suo estro imperiale. Simone Giannelli in cabina di regia ha ormai il feeling giusto con i propri compagni di palla alta tra cui spicca anche Filippo Lanza mentre dovrà giocare di più al centro, saranno fondamentali anche i salvataggi del libero Massimo Colaci. Il secondo opposto sarà il giovane Gabriele Nelli che potrà dare una mano importante, Michele Baranowicz il palleggiatore di riserva, Salvatore Rossini il secondo libero.