Volley, Mondiali 2018: l’Italia sogna in grande, si gioca in casa per una magia

Sale la febbre per i Mondiali 2018 di volley maschile che si giocheranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il nostro Paese è pronto per ospitare la rassegna iridata, uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti dell’anno che allieterà tutti gli appassionati lungo tre settimane di grande spettacolo. I migliori giocatori e le migliori 24 Nazionali del Pianeta (eccezion fatta per la Germania di Andrea Giani, clamorosamente non qualificata) si daranno battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto dalla Polonia. Proprio i biancorossi saranno tra i grandi favoriti della vigilia ma ci sono almeno 7-8 che possono nutrire delle serie ambizioni e che possono puntare ad alzare al cielo il trofeo.

Tutto il pubblico si stringerà attorno all’Italia che spera in una zampata e che proverà a vincere il titolo di fronte ai propri tifosi. Ci sarà un intero Paese a spingere i ragazzi del CT Chicco Blengini, la vendita dei biglietti sta procedendo a gonfie vele e per gli azzurri è già tutto sold out: primo appuntamento il 9 settembre contro il Giappone nel magnifico scenario del foro italico, poi andremo al Mandela Forum di Firenze per giocare le altre partite della prima fase contro Argentina, Belgio, Slovenia, Repubblica Dominicana. Esclusi i caraibici, sono quattro avversari alla portata di Ivan Zaytsev e compagni che partiranno sempre con i favori del pronostico. Sarà importante vincere tutte gli incontri perché tutti i punti conquistati verranno portati alla seconda fase, quella che probabilmente giocheremo a Milano incrociando ancora una squadra già affrontata e due formazioni del girone di Bari in cui figurano anche USA, Russia e Serbia. Proprio queste formazioni, insieme al solito Brasile e alla Francia, sono le altre grandi favorite per la vittoria finale.

L‘Italia vuole fare sognare il pubblico e raggiungere la terza fase, la Final Six che si disputerà a Torino. A quel punto gli azzurri potranno giocarsela contro chiunque e provare a lottare per riportare a casa quel titolo a 20 anni dall’ultimo trionfo. I vicempioni olimpici provano a risorgere dopo una stagione complicata, bisogna trovare il gioco dei giorni migliori, sperare che gli uomini siano al top nel momento più importante e tutti riescano a tirare fuori il massimo. Saranno fondamentali Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci oltre ovviamente al volto simbolo Ivan Zaytsev e a un grande pubblico.