Volley, Mondiali 2018: Italia, parte la corsa! Gli azzurri sfidano l’Olanda in amichevole, tra dubbi e certezze

Venerdì 3 agosto inizierà ufficialmente la marcia di avvicinamento dell’Italia verso i Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale, a poco più di un mese dalla rassegna iridata, si metterà in mostra al Palazzetto dello Sport di Cavalese dove venerdì 3 agosto (ore 17.30) affronterà l’Olanda in un’amichevole di preparazione. I ragazzi di Chicco Blengini, dopo aver mancato la qualificazione alla Final Six della Nations League, ripartono da questa partita che verrà poi replicata il giorno successivo sempre nella località dolomitica.

Il nostro CT dovrà cercare di trovare la quadra a questa formazione, capire ancora meglio lo stato di forma degli uomini a disposizione e costruire un sestetto che sappia farsi strada nell’appuntamento più importante della stagione. Si ripartirà comunque dalle consuete certezze: l’opposto Ivan Zaytsev, il palleggiatore Simone Giannelli, il martello Osmany Juantorena affiancato da Filippo Lanza, il libero Massimo Colaci. I nodi da sciogliere riguardano il reparto centrale con Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico Cester e Davide Candellaro che ambiscono al posto da titolare e sulle riserve di banda con una lotta feroce tra Simone Parodi, Luigi Randazzo, Oleg Antonov, Gabriele Maruotti per le ultime due maglie a disposizione.

Di fronte ci troveremo l’ambiziosa Olanda, una squadra cresciuta molto nelle ultime due stagioni e che sta cercando di tornare ai fasti di un tempo spinta dalle bordate di Abdel-Aziz, opposto in forza a Milano.













(foto Valerio Origo)