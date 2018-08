Volley, l’Italia si lancia verso i Mondiali in casa: quali azzurri convocati? Titolari certi, due ballottaggi per completare la rosa

Mancano tre settimane all’esordio dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese. Domenica 9 settembre gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone nel match inaugurale della rassegna iridata: sotto le stelle della capitale, la Nazionale sarà sostenuta da 10mila spettatori in una notte che speriamo diventi magica e che sia l’inizio di una cavalcata trionfale. Il CT Chicco Blengini deve sciogliere le ultime riserve sulla formazione con cui parteciperà all’appuntamento più importante della stagione, ci sono ancora un paio di dubbi per arrivare ai nomi dei 14 convocati che avranno l’onore di giocare di fronte al proprio pubblico con la speranza di raggiungere la Final Six di Torino.

L’Italia si sta allenando a Cavalese, ha già disputato due amichevoli contro l’Olanda e nelle prossime settimane affronterà la Cina, l’ultimo banco di prova prima dei Mondiali. Nella località dolomitica stanno lavorando 16 atleti dopo il taglio di Simone Parodi e sono sostanzialmente ancora due i dubbi: chi tagliare tra gli schiacciatori e chi lasciare fuori tra i centrali. Tra i martelli il nome indiziato pare essere quello di Luigi Randazzo che non ha convinto nelle ultime uscite e che potrebbe dunque finire dietro a Oleg Antonov e Gabriele Maruotti nelle gerarchie di un reparto guidato da Osmany Juantorena e Filippo Lanza. Tra i centrali, invece, viene dato in grande crescita Roberto Russo che dovrebbe essere addirittura in ballottaggio con Davide Candellaro per affiancare Daniele Mazzone, Simone Anzani ed Enrico Cester.

Sul resto non ci possono davvero essere dubbi, il sestetto titolare è il consueto: Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Osmany Juantorena e Filippo Lanza di banda, Daniele Mazzone e Simone Anzani al centro, Massimo Colaci il libero. L'alzatore di riserva sarà Michele Baranowicz, il secondo dello Zar è Gabriele Nelli, maglia di libero per Salvatore Rossini.













(foto Valerio Origo)