Serie A 2018-2019, Chievo-Juventus: data, programma, orario d’inizio e tv (18 agosto)

Sabato 18 agosto si giocherà Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio inizierà dallo Stadio Bentegodi di Verona dove i Campioni d’Italia faranno il proprio esordio contro i padroni di casa, desiderosi di compiere una vera e propria impresa di fronte al proprio pubblico. I bianconeri si presenteranno con tutti gli effettivi e Max Allegri schiererà la formazione migliore guidata da Cristiano Ronaldo che farà così il proprio esordio in Serie A: c’è grande attesa per la prima partita in campionato del fenomeno portoghese, subito desideroso di andare a segno e di mettere a soqquadro la difesa dei gialloblu che cercheranno di opporsi in tutti i modi possibili.

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky: sarà il network di Murdoch a mandare in onda per tutti gli abbonati il primo incontro della Serie A 2018-2019 prima che Dazn debutti con l’altro anticipo serale tra Lazio e Napoli. L’appuntamento è alle ore 18.00 di sabato 18 agosto. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

CHIEVO-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Ciro Santangelo