Serie A 2018-2019, Lazio-Napoli: data, programma, orario d’inizio e tv (18 agosto)

Sabato 18 agosto (ore 20.30) si giocherà Lazio-Napoli, big match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio inizia col botto, allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita scoppiettante e avvincente con in palio tre punti pesanti per l’intera stagione anche se siamo soltanto in avvio. Gli azzurri cercano lo scalpo in trasferta trascinati dai soliti Insigne e Mertens ma i biancocelesti risponderanno con tante novità in campo e saranno supportati dal proprio pubblico in una giornata di ferie.

La serata si preannuncia particolarmente intensa ed emozionante, uno spettacolo da non perdere e tutto da gustare o allo stadio oppure in diretta streaming su Dazn. La piattaforma di Perform debutterà infatti in Italia, la prima partita ad essere trasmessa con questo sistema sarà proprio Lazio-Napoli: la diretta streaming sarà fruibili su tutti quei dispositivi che possono collegarsi alla rete internet come smart tv, cellulari, tablet, consolle per videogiochi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Napoli, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 18 AGOSTO:

20.30 Lazio-Napoli

LAZIO-NAPOLI: COME VEDERLA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Potrai collegarti attraverso smart tv, cellulari, tablet, consolle per videogiochi.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

COME ABBONARSI A DAZN:

Accedi al sito dazn.com, crea un account con e-mail e password, inserisci i codici di pagamento e inizia subito a guardare tutto il calcio che vuoi.

COME SINTONIZZARSI SU DAZN:

Per guardare le partite in diretta streaming su DAZN è necessario accedere a dei dispositivi che si possano collegare alla rete internet. Parliamo dunque di smart tv (o apple tv, android tv), tablet e cellulari, computer, consolle per videogiochi. In tutti i casi ti basterà andare sul sito dazn.com oppure accedere all’app, inserire i dati del tuo account e il gioco è fatto.

QUALI PARTITE SI POSSONO VEDERE SU DAZN:

Su DAZN verranno trasmessi in esclusiva: l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il lunch match della domenica e un incontro delle ore 15.00 di domenica. Tutte le altre partite saranno su Sky.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO A DAZN?

L’abbonamento mensile contro 9.99 euro. Il primo mese è gratis!













Foto: Gianfranco Carozza