Volley, l’Italia batte l’Olanda in amichevole. Zaytsev e Juantorena sugli scudi verso i Mondiali

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-17; 25-16; 27-29; 25-20) nella prima amichevole verso i Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. A Cavalese (Trento), il CT Chicco Blengini ha schierato fin da subito quello che è ritenuto ormai il sestetto tipo, quello che garantisce le maggiori certezze: Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Filippo Lanza e Osmany Juantorena di banda, Simone Anzani e Daniele Mazzone al centro, Massimo Colaci il libero.

Sono così state tratte le prime indicazioni al termine di un incontro giocato con una discreta intensità da entrambe le formazioni, alla fine gli azzurri hanno fatto la differenza con un buon attacco (60%) e una positiva ricezione (54%), distinguendosi anche con 8 aces e controllando la partita in quasi tutti i frangenti, eccezion fatta per il finale del terzo set dove Abdel Aziz (21 punti per il bomber di Milano) e compagni si sono imposti ai vantaggi dopo aver annullato quattro match point. Spiccano i 21 punti dello Zar, doppia cifra anche per la Pantera (15), 9 marcature per Lanza e 8 per Anzani. Il CT ha ruotato pochissimo la formazione, inserendo soltanto il martello Gabriele Maruotti e il centrale Enrico Cester nel quarto set. Domani le due squadre si affronteranno nuovamente sempre a Cavalese.

ITALIA-OLANDA 3-1 (25-17, 25-16, 27-29, 25-20)

ITALIA: Giannelli 5, Zaytsev 21, Lanza 9, Juantorena 15, Mazzone 6, Anzani 8, Colaci (L). Nelli, Maruotti 7, Cester 4. Ne: Baranowicz, Candellaro, Russo, Parodi, Randazzo, Antonov, Rossini (L). All: Blengini.

OLANDA: Keemink 4, ter Horst 6, Abdelaziz 20, Plak 3, Parkinson 6, Andringa 12, Sparidans (L). ter Maat, van Garderen 5, Diefenbach 3, Jorna,

Ne: van Haarlem, Dronkers (L), Smit. All: Vermeulen

Arbitri: Zanussi, Pozzato

Spettatori: 500 Durata set: 24’, 24’, 36’, 27’

Italia: a 8, bs 17, mv 6 et 24

Olanda: a 3, bs 15, mv 9 28













(foto Valerio Origo)