Volley, Italia sconfitta dall’Olanda in amichevole. Turn-over degli azzurri verso i Mondiali

L’Italia ha perso la seconda amichevole giocata contro l’Olanda a Cavalese (Trento), test in preparazione dei Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Gli oranjes si sono infatti imposti per 3-2 (21-25; 25-21; 23-25; 27-25; 16-14) rimontando dall’1-2 e imponendosi in un tirato tie-break.

I ragazzi di Chicco Blengini hanno commesso 37 errori, davvero troppo in un incontro molto tirato e deciso su pochi scambi. Oggi, però, non ha giocato la formazione tipo visto che Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Simone Anzani e Daniele Mazzone sono stati lasciati a riposo. Confermati soltanto il palleggiatore Simone Giannelli (in diagonale con Gabriele Nelli), il martello Osmany Juantorena affiancato da Luigi Randazzo e il libero Massimo Colaci mentre al centro hanno giocato Davide Candellaro e Andrea Russo (prima partita da titolare in azzurro).

L’Italia avrebbe potuto imporsi per 3-1 visto che nel quarto set ha avuto l’occasione per scappare via ma sul 23-23 ha perso un po’ di concentrazione, proprio come sul 14-14 del tie-break dove due nostri errori hanno consegnato il successo agli uomini di Vermeulen. Da annotare i 21 punti di Nelli, doppia cifra anche per Gabriele Maruotti entrato a partita in corso (13), solo 9 marcature per Randazzo e 4 per Juantorena. Dall’altra parte della rete spiccano i 24 punti di ter Maat che oggi ha rimpiazzato Abdelaziz.

ITALIA-OLANDA 2-3 (25-21, 21-25, 25-23, 25-27, 14-16)

ITALIA: Giannelli 2, Nelli 21, Randazzo 9, Juantorena 4, Candellaro 5, Russo 8, Colaci (L). Maruotti 13, Rossini (L), Antonov 5, Baranowicz, Mazzone 4, Parodi 6. Ne: Zaytsev, Lanza, Cester, Anzani. All: Blengini.

OLANDA: van Haarlem 2, van Garderen 6, Diefenbach 4, Jorna 7, Smit 12, ter Maat 24, Dronkers (L). Abdelaziz 6, Keemink, Andringa 7, Plak 7. Ne: ter Horst, Parkinson , Sparidans (L). All: Vermeulen.

Arbitri: Lot, Zanussi

Spettatori: 500 Durata set: 24’, 25’, 28’, 36’, 21’

Italia: a 2, bs 26, mv 13 et 37

Olanda: a 5, bs 19, mv 12, et 33













Foto: SBS Mauro