Volley, Gloria Cup 2018: l’Italia perde ancora in amichevole, 0-3 contro l’Azerbaijan. Turnover di Mazzanti

Nuova sconfitta per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il 3-1 subito ieri contro la Russia, oggi si è arresa all’Azerbaijan con un netto 3-0 (25-19; 25-22; 25-22): batosta pesante per le azzurre che a Belek (Turchia) non sono sembrate mai in partita, spesso spente sotto il profilo del gioco e incapaci di reagire contro un avversario tutt’altro che irresistibile. Alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancata la continuità e l’assenza di Paola Egonu, lasciata in panchina come ieri (anche se poi oggi è entrata a partita in corso, domani dovrebbe essere titolare), pesa davvero molto nelle dinamiche del nostro gioco.

Mazzanti ha alternato molte delle ragazze a disposizione proprio per effettuare degli esperimenti in vista della rassegna iridata che comincerà tra poco più di un mese e dunque non è partito con la formazione tipo. Il sestetto titolare prevedeva Carlotta Cambi in cabina di regia con Serena Ortolani opposto (10 punti), Sylvia Nwakalor (11 punti, top scorer) e Anastasia Guerra di banda, al centro Sarah Fahr e Marina Lubian, Beatrice Parrocchiale come libero. Dunque oltre a Paola Egonu hanno riposato anche Cristina Chirichella, Lucia Bosetti, Anna Danesi, Ofelia Malinov, Miriam Sylla e Monica De Gennaro che sono entrate soltanto in alcuni frangenti.

L’Italia ha sofferto moltissimo in ricezione nel primo set, poi nel secondo unico vantaggio azzurro sull’8-6 con Fahr prima che le azere prendessero nuovamente il largo, nella terza frazione non c’è mai stata storia con le nostre avversarie che si sono issate sul 19-11 prima di subire una piccola rimonta coincisa con qualche invenzione di Ofelia Malinov ed Egonu. Domani l’ultima sfida del torneo contro la Turchia di Giovanni Guidetti.

ITALIA-AZERBAIJAN 0-3 (19-25, 22-25, 22-25).

Italia: Nwakalor 11, Ortolani 10, Fahr 5, Lubian 7, Cambi 2, Guerra 7, Libero: Parrocchiale, Egonu 1, Bosetti 2, Danesi, Chirichella, Malinov. Ne: De Gennaro, Sylla. All. Mazzanti.

Azerbaijan: Abdulazimova 8, Bayramova 7, Rahimova 14, Habibova 3, Samadova 7, Karimova 5, Libero: Karimova Y, Yagubova, Gurbanova. Ne: Hasanova, Matiasovska, Zhidkova. All. Garayev