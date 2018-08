Volley femminile, Gloria Cup 2018: Italia sconfitta dalla Russia in amichevole, Egonu in panchina

L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-1 (18-25; 25-16; 25-17; 25-17) nella prima partita della Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. A Belek (Turchia) le azzurre si sono ben comportate nel primo set dominando con grande autorevolezza ma successivamente hanno sofferto troppo in ricezione, subendo così il ritorno delle avversarie che hanno dominato i successivi tre parziali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti torneranno in campo domani (ore 15.30) per affrontare l’Azerbaijan mentre sabato sfideranno le padrone di casa di coach Guidetti.

L’Italia non è però scesa in campo con la formazione titolare visto che è stato risparmiato l’opposto Paola Egonu, sostituita da Serena Ortolani (10 punti) in diagonale con Ofelia Malinov ed era assente anche Elena Pietrini per un lieve risentimento muscolare. Al centro la capitana Cristina Chirichella (12) e Anna Danesi (14 punti, top scorer), di banda Miriam Sylla e Lucia Bosetti (10 marcature a testa), Monica De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete hanno fatto la differenza Goncharova (16) e Ilchenko (14) supportate dalle solite Voronkova e Startseva.

Dopo un primo set giocato brillantemente dalle azzurre, nel secondo parziale la Russia ha preso subito il comando delle operazioni fin da 13-8. Nella terza frazione ci hanno raddoppiato già dal 12-6 prendendo il largo, nel quarto set la parità è durata fino al 10-11 poi le ragazze di Mazzanti hanno alzato bandiera bianca.