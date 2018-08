VIDEO Giovanni Tocci, che disastro! Sbaglia il tuffo, arriva lo “zero” e l’eliminazione! Come ai Mondiali 2017

Giovanni Tocci non riesco a digerire il triplo e mezzo rovesciato raggruppato e, per il secondo anno consecutivo, incappa in uno 0 pesantissimo nella gara più importante della stagione. Nel 2017, infatti, fallì totalmente il tuffo ai Mondiali mancando l’accesso alla semifinale dai tre metri e oggi purtroppo si è ripetuto agli Europei, naturalmente nella stessa specialità. Un fallimento importante per l’azzurro dopo l’argento conquistato dal metro. Di seguito i VIDEO degli 0 di Giovanni Tocci.

MONDIALI 2017:

EUROPEI 2018:













