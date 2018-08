Tuffi, Europei 2018: Lorenzo Marsaglia in finale dai tre metri. Giovanni Tocci prende zero ed è eliminato

Una qualifica in chiaroscuro per l’Italia nella prova maschile dai 3 metri agli Europei di tuffi. Se da una parte si festeggia l’accesso alla finale di Lorenzo Marsaglia, dall’altra bisogna segnalare la clamorosa eliminazione di Giovanni Tocci, autore anche di un tuffo da zero punti.

Prestazione altalenante di Marsaglia, che riesce comunque a chiudere al decimo posto con 350.60 punti e ad accedere di conseguenza alla finale. Uno strepitoso triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 75.25 ha aperto la strada per la qualificazione al romano, nonostante un quadruplo e mezzo avanti da 43.70 come ultimo tuffo. Adesso l’obiettivo è fare il meglio possibile, ma sicuramente bisognerà evitare gli errori visti in mattinata

Un vero e proprio incubo quello che sta vivendo Tocci. Proprio come lo scorso anno ai Mondiali, il calabrese ha preso zero con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato. L’azzurro non ha completato la rotazione per la troppa vicinanza al trampolino e i giudici sono stati obbligati a dare 0 al tuffatore di Cosenza. Alla fine l’azzurro ha chiuso al ventesimo posto con 303.90, praticamente con un tuffo in meno.

In vista della finale di oggi pomeriggio grande sfida Russia-Gran Bretagna. Ilia Zakharov si è imposto con il punteggio totale di 508.10 davanti ai britannici Jack Laugher e Daniel Goodfellow, che hanno chiuso rispettivamente con 467.55 e 415.70. In quarta posizione si è classificato Evgenii Kuznetsov con 406.70.













foto: Francesco Caligaris