Vela, Mondiali 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti show! Daniele Benedetti in testa nell’RS:X

Ha calato gli assi oggi l’Italia ai Mondiali delle classi olimpiche di Aarhus 2018. Oggi hanno rotto il ghiaccio le classi Nacra 17 e RS:X, con ottimi risultati per i colori azzurri.

Il duo misto è sempre più marcato Ruggero Tita e Caterina Banti, dominatori di questa classe nell’ultimo anno. L’inizio non poteva essere migliore: tre primi posti, con il lusso di scartarne uno, e vetta della classifica con 2 punti. Bene anche Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, con un terzo e due secondi posti che li collocano al terzo posto della generale con 4 punti, così come Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, noni con 9 (parziale 6-3-6), piazzamenti positivi anche in chiave qualificazione olimpica (le prime otto nazioni).

Partenza a razzo nell’RS:X per Daniele Benedetti, con due primi posti nella flotta blu seguiti da un quarto (al momento scartato). Il 22enne di Civitavecchia, campione nazionale nel 2016, è quindi al comando della classifica insieme a uno dei favoriti, il francese Louis Giard, anche lui con due primi posti (oltre a un settimo). In top ten c’è anche Mattia Camboni, nono a 9 punti dopo un settimo e un secondo posto seguiti però da una squalifica (44, al momento scartato). A Tokyo 2020 accederanno le prime dieci nazioni, un posto per nazione.

Bene anche al femminile, dove i posti per le Olimpiadi sono undici. Marta Maggetti è quinta con 7 punti, frutto di un settimo posto (scartato), poi di un sesto e un primo nell’ultima regata. La vetta è poco più avanti, a quota 3 lunghezze, occupata dalla cinese Yunxiu Lu e dalla polacca Maja Dziarnowska, entrambe con un primo e un secondo posto validi. Flavia Tartaglini ha chiuso in crescendo, perché dopo l’undicesimo piazzamento della prova iniziale sono arrivati un nono e un secondo posto che la collocano in 11esima posizione con 11 punti.

Prosegue la risalita di Silvia Zennaro nella classe Laser Radial. L’azzurra ora occupa la 17esima piazza, vicina alle posizioni che assegnato la qualificazione olimpica (prime otto nazioni). Oggi ha ottenuto un decimo e un quinto posto, salendo a 53 punti totali. Carolina Albano è invece 30esima, con un parziale di giornata positivo di 16-10 e un totale di 75 punti. Al comando si è portata la padrona di casa, la danese Anne-Marie Rindom, con 13 punti dopo i due secondi posti di oggi.

Italia lontanissima dalle posizioni che contano nel Laser Standard. Il migliore è Marco Gallo, 35° con 58 punti dopo i due settimi posti di oggi, mentre è scivolato fino in 39esima posizione Giovanni Coccoluto, con 68 punti e un negativo 27-13 di giornata, ben distanti dall’ottava posizione, l’ultima utile per Tokyo 2020. Al comando c’è il neozelandese Sam Meech con 9 (13-4), seguito dagli australiani Luke Elliott (3-1) e Matthew Wearn (3-1) con 13 e Tom Burton (2-27) con 15, stesso score del campione in carica, il cipriota Pavlos Kontides, risalito con un primo e un secondo posto.

Sono scivolati in 21esima posizione Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni nella classe 49er, comunque in corsa per un posto alle Olimpiadi (primi otto). Per loro oggi un 14° e un 17° posto (scartato). Hanno recuperato, invece, Jacopo Plazzi Marzotto e Andrea Tesei, che con un 12° e un 6° posto sono ora 29esimi con 40. Indietro Simone Ferrarese e Valerio Galati, 65esimi con 69 (23-12). Al comando ci sono i francesi Lucas Rual ed Emile Amoros, con due terzi posti di giornata e 9 punti totali.

Inseguono anche le donne dell’49er FX. Francesca Bergamo e Alice Sinno sono 25esime a quota 43 (22-9), mentre Maria Ottavia Raggio e Jana Germani sono 31esime a 49 (19-10), distanti dalle prime otto posizioni e dalla vetta occupata dalle danesi Ida Marie Baad Nielsen e Marie Thusgaard Olsen, con 11 punti dopo un terzo e un quarto posto di giornata.











Foto: pagina Facebook Ruggero Tita – Trentino Sailing