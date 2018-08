Vela, Europei RS:X 2018: Mattia Camboni è in testa! Marta Maggetti stabile al quinto posto

Oggi a Sopot è stata decisamente la giornata di Mattia Camboni. L’azzurro è balzato in testa alla classifica degli Europei della classe RS:X vincendo due delle tre prove con cui sono cominciate oggi le regate di finale, quelle che domani porteranno alla definizione della Medal Race di sabato. Il velista italiano ha poi aggiunto al suo tabellino un 13° posto, per un totale di 34 punti, +8 rispetto all’israeliano Yoav Omer, secondo nella generale e primo tra gli U21.

In Gold Fleet c’è anche Daniele Benedetti, scivolato indietro però, in 17esima posizione, con 99 punti, per via di una giornata complicata che lo ha visto terminare le regate al 19°, 22° e 33° posto. Sono invece 22° e 23° nella classifica generale (e 6° e 7° tra gli U21) Luca Di Tomassi e Carlo Ciabatti, rispettivamente con 111 e 114 punti.

Tra le donne resiste in quinta posizione Marta Maggetti. La sua giornata è cominciata con un brutto 21° posto, poi scartato, ed è proseguita con un terzo e un 12° piazzamento che l’hanno portata a un totale di 56 punti. La classifica è guidata sempre dalla polacca Zofia Noceti-Klepacka con 17 e un ottimo parziale di giornata di 1-2-4. È 13esima, invece, Veronica Fanciulli, a 97 dopo il 3-14-13 odierno.

Prosegue a passo spedito Giorgia Speciale, che sta dominando le regate della classe Youth. L’azzurrina classe 2000, campionessa del Mondo giovanile, ha vinto le prime due prove di giornata, aggiungendo poi un terzo posto, per un totale di 23 punti e un margine di 21 sulla prima inseguitrice. Tra i ragazzi, invece, è secondo Nicolò Renna, distante con i suoi 35 punti 4-5-14 oggi) dal francese Fabien Pianazza (a 18).











Foto: CP DC Press / Shutterstock.com