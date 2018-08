Vela, Europei RS:X 2018: Mattia Camboni Campione d’Europa grazie al 2° posto in Medal Race!!! Marta Maggetti chiude sesta

Ultima giornata degli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia) che si tinge d’azzurro grazie al meraviglioso successo di Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre), il quale ha blindato la prima posizione in classifica generale con un’ottima prestazione in una Medal Race gestita magistralmente e conclusa in seconda piazza alle spalle dell’israeliano Ofek Elimelech. L’azzurro classe 1996 ha chiuso la competizione con 42 punti, conservando un ampio margine sugli israeliani Yoav Omer (argento con 64 punti, primo nella graduatoria U21) e Shahar Zubari (bronzo con 66 punti). Il nostro portacolori ha conquistato il titolo con merito grazie ad un’ottima costanza di rendimento che gli ha permesso di rimanere sempre nelle parti alte della classifica, per poi approfittare al meglio degli scivoloni del francese Goyard (leader a metà competizione) nelle regate di Gold Fleet.

Purtroppo non è stata la giornata di Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza), la quale è arrivata decima in Medal Race ed ha così abbandonato le residue chance di strappare un piazzamento finale ai piedi del podio. L’azzurra, reduce dal settimo posto iridato ad Aarhus, ha concluso la rassegna continentale in sesta posizione con 85 punti, distante 32 lunghezze dal podio. La polacca Zofia Noceti-Klepacka ha bissato il titolo continentale conquistato a Marsiglia nel 2017, terminando la competizione con 40 punti davanti alla russa Stefania Elfutina (50 punti) ed alla britannica Emma Wilson (53 punti, prima tra le U21).

Oggi si sono concluse anche le competizioni riservate alla categoria Youth con l'ultima regata dello splendido Europeo di Giorgia Speciale, che si era già assicurata ieri la vittoria finale ed oggi si è classificata in settima piazza nella Medal Race portata a casa dall'israeliana Naama Gazit. L'azzurrina classe 2000 si è aggiudicata ben cinque regate sulle dodici disputate ed ha terminato la sua cavalcata con ben 19 punti di margine sulla polacca Lidia Sulikowska e 22 sull'israeliana Gazit. Non si è invece disputata la Medal Race della gara maschile a causa delle condizioni meteo irregolari, perciò la classifica è rimasta invariata con il nostro Nicolò Renna in quinta posizione. Il titolo continentale è andato così al francese Yun Pouliquen davanti al connazionale Fabien Pianazza ed all'israeliano Itai Kafri.













