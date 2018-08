Vela, Europei Laser Radial U21 2018: Carolina Albano è medaglia di bronzo!

Carolina Albano ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 21 della classe Laser Radial tenutisi in questi giorni a Bastad, in Svezia. La velista triestina è stata tra le protagoniste di una settimana in cui gli atleti hanno dovuto vedersela anche con il meteo avverso. Proprio nell’ultima giornata di regate, infatti, prima dell’arrivo di un violento temporale è stata disputata solo una prova, chiusa da Albano al terzo posto, utile a chiudere in classifica generale alle spalle della polacca Magdalena Kwasna, medaglia d’oro e della danese Anna Munch, medaglia d’argento.

Non è bastato alla giovane classe 1998 una settimana in cui i peggiori piazzamenti sono stati un sesto e un settimo posto, ulteriore dimostrazione della forza e del talento di questa ragazza. Carolina ha infatti chiuso un’estate da assoluta protagonista, in cui ha vinto l’argento ai Mondiali di categoria e ha ottenuto il pass olimpico per l’Italia ai Mondiali assoluti di Aarhus.

“Sono molto soddisfatta del terzo posto anche perché è arrivato dopo una settimana in cui non sono stata molto bene fisicamente. Voglio ringraziare il mio coach Chicco Caricato che mi ha messo nelle condizioni di regatare con condizioni di vento spesso superiori ai 15 nodi e molto oscillante. Oggi potevo recuperare una posizione ma con una sola prova portata a termine non ci sono riuscita. Sono molto contenta e va bene così“. Le sue parole riportate dal sito Federvela.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ricochet64 / Shutterstock.com