Vela, Mondiali Laser U21 2018: Carolina Albano medaglia d’argento a Gdynia!

Carolina Albano ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 delle classi Laser di vela disputati questa settimana a Gdynia, in Polonia. La giovane azzurra ha chiuso al secondo posto in classifica generale nel Radial, portando a casa un’altra medaglia preziosissima (due anni fu campionessa europea della classe Byte CII). Albano era già seconda alla vigilia dell’ultima giornata di regate, con due punti di ritardo da Anna Munch.

Carolina ha chiuso la penultima prova al 16° posto, guadagnando sulla danese, 20esima. Nell’ultima regata, però, l’azzurra non ha fatto meglio di un 25° posto, al contrario di Munch, che con il 3° posto si è presa la vittoria finale, con 70 punti contro i 79 di Albano. A completare il podio è l’australiana Elyse Ainsworth, con 86 punti, sfruttando la debacle nell’ultima regata della connazionale Zoe Thomson. Al di là del rammarico per l’ultima giornata, resta comunque un grande risultato per Albano, che chiude una settimana più che positiva, con una vittoria e tre terzi posti all’attivo.

Doppietta Germania al maschile, nella classe Standard. Ha vinto Philipp Loewe, con due ottimi quinti posti nelle ultime due prove per un totale di 61 punti. Alle sue spalle il connazionale Max Wilken, staccatissimo con 95. L’ultima giornata ha visto infatti un ribaltone in testa alla classifica: l’irlandese Liam Glynn era leader prima delle ultime due prove, con 2 punti di margine su Loewe, prima di crollare in terza posizione dopoun terribile parziale di 24-49. Molto indietro il primo degli azzurri, Paolo Giargia, 28° con 256 punti (miglior risultato un 6° posto nella sesta prova delle dodici totali).











Foto: zixia / Shutterstock.com