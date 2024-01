Vela, Mondiali ILCA 6: poker iridato per la danese Rindom, chiude 18ma Benini Floriani

Anne-Marie Rindom impreziosisce ulteriormente il suo strepitoso palmares e si impone ai Campionati Mondiali 2024 del singolo femminile ILCA 6, andati in scena a Mar del Plata (in Argentina) e valevoli anche come evento globale di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse danese si è garantita il successo finale con una giornata di anticipo (prima della Medal Race), conquistando il quarto titolo iridato assoluto della carriera.

La 32enne campionessa olimpica in carica si conferma dunque una delle donne da battere in vista delle regate a cinque cerchi di Marsiglia, raggiungendo l’olandese Marit Bouwmeester e la polacca Katarzyna Szotynska al comando della graduatoria delle più vincenti di sempre ai Campionati Mondiali di Laser Radial.

Podio completato dalla statunitense Charlotte Rose, argento, e dalla belga Emma Plasschaert, che ha avuto la meglio sulla svizzera Maud Jayet nella sfida per il bronzo arrivando quarta nella Medal Race decisiva (mentre l’elvetica non è andata oltre la settima piazza). Quest’oggi si è svolta anche un’ultima regata di Gold Fleet per chi non aveva chiuso le Opening Series in top10.

Chiara Benini Floriani ha archiviato un buon ottavo posto concludendo il Mondiale in 18ma posizione overall come migliore delle azzurre davanti a Silvia Zennaro (22ma), Carolina Albano (40ma), Matilda Talluri (42ma) e Giorgia Della Valle (47ma). Pass olimpici per Parigi assegnati a Finlandia, Irlanda, Uruguay, Spagna, Brasile, Turchia e Messico.

