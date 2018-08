Valentino Rossi, GP Repubblica Ceca 2018: “Contento del secondo posto, domani le gomme potrebbero farci soffrire..”

Valentino Rossi si presenta ai microfoni di Sky Sport, per le interviste post-qualifiche, con la faccia di chi non si sarebbe mai atteso di centrare un tempo simile. Il “Dottore”, invece, stupisce tutti, e sè stesso in prima persona, piazzandosi alle spalle di uno scatenato Andrea Dovizioso, e risolvendo in un colpo solo tutti i problemi che la sua M1 gli stava proponendo. Quantomeno sul giro secco. “In un modo o nell’altro quasi sempre riusciamo ad arrivare a trovare la soluzione giusta – sorride il nove volte campione del mondo – Stavolta è stata una di quelle occasioni, specialmente per quanto riguarda il giro secco. Sono contento di come sono andate le cose, perchè ho capito che con le gomme nuove la moto risponde bene, come si è visto ieri e anche nella FP3 di questa mattina, nella quale ho potuto centrare un ottimo tempo. In queste qualifiche sono riuscito addirittura a migliorarlo, nonostante il gran caldo, per cui è un ulteriore buon segno, contando che ho fatto meglio anche della scorsa stagione”.

Il giro che lo ha portato in seconda posizione ha fatto vivere a Rossi diverse emozioni. “Avevo Andrea Dovizioso davanti a me, per cui era un buon punto di riferimento per capire se stessi andando bene, o meno. Con il passare del tempo ho visto che la sua Ducati scappava via, ed a quel punto avevo iniziato a preoccuparmi. Quando ho visto la classifica finale ho capito perchè facesse quella differenza: aveva fatto una grande pole. Dal mio punto di vista sono contento per la seconda casella della griglia. Bene così”.

In ottica gara, però, la grande preoccupazione è rappresentata dalle gomme. “In vista di domani è fondamentale partire in prima fila, dopodichè vedremo come andranno le cose. Ad essere onesti siamo ancora indecisi su quali pneumatici scegliere, perchè il caldo fa tutta la differenza del mondo. Sono sicuro che dopo qualche giro andremo in sofferenza, per cui dovremo stare attenti a centrare la giusta opzione”.

