US Open 2018: Stefano Travaglia eliminato al primo turno. L’azzurro si ritira contro Hurkacz nel quarto set

Finiscono al primo turno gli US Open di Stefano Travaglia. Il numero 141 del mondo si è ritirato nel quarto set durante il match con il polacco Hubert Hurkacz, che stava conducendo il match sul 6-2 2-6 7-6 3-0.

Non è un buon inizio di partita per Travaglia, che sbaglia molto e fatica anche a mettere la prima di servizio. Il break è nell’aria e arriva nel quarto game, con Hurkacz che sale 3-1. Il polacco è molto più continuo e sfrutta le incertezze dell’azzurro, che fatica ad entrare in partita. Nell’ottavo gioco arrivano altri errori del marchigiano, che perde nuovamente il servizio e di conseguenza il set per 6-2.

Nonostante un brutto primo set, Travaglia si riprende subito ad inizio secondo. Ci mette molto del suo anche Hurkacz, che con due doppi falli regala praticamente il break all’italiano. Da quel momento c’è una svolta nella partita di Stefano, che concede pochissimo con la prima di servizio e soprattutto trova continuità con i colpi da fondo campo. Un set dominato dall’azzurro, che ottiene il break nel settimo game e poi chiude agevolmente il parziale per 6-2.

Hurkacz decide di andare nello spogliatoio per riprendersi e rigenerarsi, a causa della temperatura molto elevata a New York. Il polacco rientra meglio in campo e ha due palle break nei primi due game con Travaglia al servizio, ma il nostro portacolori riesce ad annullarle entrambe. Travaglia ne cancella altre due nell’ottavo gioco e alla fine il set di allunga fino al tie-break: l’azzurro scappa sul 3-1 e poi anche sul 6-4, ma subisce la rimonta di Hurkacz, che si impone per 8-6.

Purtroppo Travaglia perde immediatamente il servizio ad inizio quarto set ed inoltre accusa anche dei problemi fisici, anche per via di un caldo asfissiante. Il tennista marchigiano decide di restare in campo, ma deve alzare bandiera bianca dopo il secondo break del rivale.













Foto: Twitter Federtennis