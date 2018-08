US Open 2018, il tabellone degli italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri: Fabio Fognini dalla parte di Federer, urna benevola con Marco Cecchinato

Concluso il sorteggio del tabellone principale del quarto ed ultimo Slam stagionale, gli US Open di tennis. Sono cinque al momento, in attesa della conclusione delle qualificazioni, gli azzurri nel main draw: andiamo a scoprire cosa ha riservato loro la sorte al primo turno, ed il possibile cammino di ciascuno di loro.

Paolo Lorenzi è nel primo quarto di tabellone e sfiderà all’esordio la testa di serie numero 16 del seeding, il britannico Kyle Edmund: qualora dovesse superare l’ostacolo, al secondo turno avrebbe probabilmente l’argentino Guido Pella, ma il vero sogno resta il quarto turno contro il numero uno al mondo, l’iberico Rafael Nadal.

Andreas Seppi non è molto fortunato, perché pur non incontrando una testa di serie, esordirà contro lo statunitense Sam Querrey, e poi potrebbe avere al secondo turno il canadese Denis Shapovalov, mentre il terzo turno gli riserverebbe una sfida di cartello contro il sudafricano Kevin Anderson.

Nella parte alta del tabellone anche Matteo Berrettini, che nel primo turno se la vedrà contro il padrone di casa, lo statunitense Denis Kudla, e, se dovesse prevalere, al secondo turno lo attenderebbe una montagna da scalare, ovvero il numero 3 del tabellone, l’argentino Juan Martin Del Potro.

Nella parte bassa invece troviamo i due azzurri che godono dello status di testa di serie: Marco Cecchinato, numero 22, affronterà al primo turno il francese Julien Benneteau. Se l’azzurro dovesse farcela, i piani si complicherebbero al terzo turno, probabilmente contro il belga David Goffin, ed al quarto, dove dovrebbe esserci il croato Marin Cilic.

Ultimo spicchio di tabellone che invece vede la presenza di Fabio Fognini, numero 14 del seeding: l’esordio sarà contro la wild card statunitense Michael Mmoh. Bella ed avvincente la prosecuzione del percorso dell’azzurro, con il sudcoreano Hyeon Chung al terzo turno, e soprattutto una possibile sfida contro l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero due, al quarto turno.

Il primo turno dei tennisti italiani:

Paolo Lorenzi (Ita) c. Kyle Edmund (Gbr, 16)

Andreas Seppi (Ita) c. Sam Querrey (Usa)

Matteo Berrettini (Ita) c. Denis Kudla (Usa)

Marco Cecchinato (Ita, 22) c. Julien Benneteau (Fra)

Fabio Fognini (Ita, 14) c. Michael Mmoh (Usa, WC)













Foto: Yuya Chiu Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it