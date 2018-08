US Open 2018: comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams, in campo anche Nadal e Del Potro

Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi.

Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra una di notte). L’altro match femminile proposto sull’Ashe non è da meno, perché toccherà a Sloane Stephens e Victoria Azarenka aprire la sessione diurna alle 18 italiane: per ragioni differenti, entrambe sono di fronte a un test importante per il torneo e non solo. Da vedere anche il match d’apertura sul Louis Armstrong Stadium, che oppone Barbora Strycova a Elise Mertens.

Sul Grandstand e sul campo 17, i restanti incontri propongono battaglie generazionali e ricerche di prime volte. Kanepi-Peterson è un perfetto esempio, con l’estone in cerca della difesa dei quarti del 2017 e la svedese a caccia della rampa di lancio definitiva per fare il vero grande salto nel tennis che conta. Poi c’è il caso particolare di Ashleigh Barty: l’australiana, opposta a una sorprendente Karolina Muchova, punta decisa verso il suo primo ottavo di finale a livello Slam. Soltanto due anni e mezzo fa era fuori dalla disciplina, cui ha preferito il cricket per un periodo. Ora che è tornata, però, di ostacoli alla crescita ne sta incontrando pochi. Manca un tassello: un risultato in uno dei quattro tornei maggiori. E questa pare l’occasione buona.

Il programma maschile non è da meno: Rafael Nadal affronta la prima testa di serie del suo torneo, il russo Karen Khachanov, già giustiziere di Lorenzo Sonego. In notturna, per Juan Martin Del Potro ci sarà Fernando Verdasco, proveniente dalle fatiche scozzesi contro Andy Murray. I match forse più incerti e potenzialmente divertenti si trovano però sull’Armstrong, con Shapovalov-Anderson e Ranoic-Wawrinka che fungeranno da misuratori di sensazioni e ambizioni per tutti i quattro giocatori impegnati.

Dalla sfida tra 22enni che mette di fronte Borna Coric e Daniil Medvedev uscirà il primo ottavo di finale Slam per uno dei due giocatori, col croato in cerca della definitiva affermazione come giocatore di prima fascia. Attenzione anche al match tra Dominic Thiem e Taylor Fritz, perché se è vero che l’austriaco parte favorito, è altrettanto vero che l’americano ha già dimostrato, in questo torneo, di saper rimontare situazioni difficili (chiedere a Mischa Zverev), e in più il n.9 del mondo deve ancora dimostrare di saper valere la propria classifica fuori dalla terra rossa: tra Australian Open, Wimbledon e US Open ha raccolto al massimo sei ottavi di finale.

Scende oggi in campo anche una delle due coppie italiane di doppio maschile ancora rimaste: Matteo Berrettini e Andreas Seppi sono attesi dall’incontro col duo ceco-argentino formato da Roman Jebavy e Andres Molteni.

Iniziano in giornata, inoltre, le qualificazioni dei tornei juniores: l’Italia porta nel tabellone cadetto cinque ragazze (Lisa Pigato, Federica Rossi, Martina Biagianti, Federica Sacco, Melania Delai) e altrettanti ragazzi (Matteo Arnaldi, Filippo Moroni, Giulio Zeppieri, Davide Tortora, Francesco Passaro).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com