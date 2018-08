US Open 2018: Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a Flushing Meadows

Missione compiuta per Camila Giorgi. La 26enne di Macerata (n.40 WTA) rispetta i pronostici e supera in due set la giovanissima statunitense Whitney Osuigwe, numero 364 del mondo, e in tabellone con una wild card, vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior e proclamata dalla ITF campionessa del mondo Under18. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita.

Un match in cui la profondità di palla e la potenza dell’italiana hanno messo alla lunga in difficoltà la 16enne americana, costretta a cedere di schianto alla nostra portacolori nel secondo parziale. Per Camila, al prossimo turno, ci sarà la vincitrice della sfida fra due “past champions”: Venus Williams, numero 16 WTA, vincitrice del Major nel 2000 e 2001, opposta alla russa Svetlana Kuznetsova, numero 102 del ranking, qui a segno nel 2004.

Nel primo set l’avvio è un grande classico del tennis femminile: break della Giorgi nel secondo game ed immediato controbreak della rivale a cui segue un nuovo break dell’azzurra nel quarto game. Un alternarsi di emozioni che sembra premiare Camila, vicina a strappare il servizio alla statunitense anche nel sesto gioco, salvo poi commettere qualche errore di troppo. Purtroppo l’eccessiva discontinuità in battuta dell’azzurra consente alla Osuigwe di tornare in auge quando, avanti 40-0 (5-3), manda alle ortiche tre set point, subendo il break. Fortunatamente per l’italiana le percentuali in risposta sono migliori (64% dei punti ottenuti contro la seconda in battuta dell’americana) e arriva il break ai vantaggi che vale la prima frazione (6-4).

Nel secondo set si assiste ad un vero e proprio monologo marchigiano nel quale la n.40 del mondo domina la scena, imponendo un ritmo allo scambio diverso contro cui la 16enne degli States può fare decisamente poco. E così, in un battibaleno, la nostra portacolori si trova sul 4-0, senza dare scampo all’avversaria. Camila soffre un po’ nel settimo game ma chiude sul 6-1, staccando il biglietto per il prossimo turno.













Foto: jctabb / shutterstock.com