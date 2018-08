Tuffi, Francesca Dallapè attende il rientro di Tania Cagnotto: “Il nostro sogno è quello di andare alle Olimpiadi da mamme”

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno scritto pagine indelebili dei tuffi italiani: la storica coppia sincro del trampolino da 3 metri sta per ricomporsi, secondo quanto rivelato da Dallapè alla testata “Alto Adige“. In un’intervista infatti l’azzurra ha abbozzato un programma di massima nel caso in cui la bolzanina volesse tornare alle gare.

Naturalmente l’obiettivo finale è uno ed uno solo: “Il nostro sogno è quello di andare alle Olimpiadi da mamme. Sono in attesa delle intenzioni di Tania. Poi ci sarà da parlare di obiettivi e come eventualmente gestire la programmazione. Considerando che a settembre Ludovica andrà all’asilo nido, mi metto sin d’ora a disposizione per andare al mattino a Bolzano per allenarmi. Se si partirà servirà organizzarci e la mole di lavoro sarà di 5-6 ore di allenamento al giorno. Adesso utilizzo queste stesse ore nell’arco di una settimana”.

Dopo un primo periodo di prove però Cagnotto potrebbe anche ripensarci e dire basta: “A quel punto smetterei anch’io. Tania mi ha detto che vuole provare a vedere se ritroverà il feeling sul trampolino. Ho gareggiato in questa stagione anche perché faccio parte del Centro Sportivo Esercito“.

Rispetto al passato ora pare esserci stato un calo a livello internazionale: “Noi siamo state protagoniste negli anni migliori dove abbiamo trovato avversarie che ci hanno fatto sudare. Un anno c’erano le ucraine, l’altro le russe, l’altro ancora le inglesi o le tedesche. C’era molta alternanza. Poi, e questo è alla luce del sole, tante hanno smesso, c’è stato un cambio generazionale. II nostro record è di 329, punteggio che è valso l’argento mondiale a Roma nel 2009“.













Foto: DeepBlueMedia

roberto.santangelo@oasport.it