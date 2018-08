Tuffi, Europei 2018: Giovanni Tocci prova a ripetersi dai tre metri. Lorenzo Marsaglia a caccia della finale

Torna sul trampolino Giovanni Tocci agli Europei di tuffi. Dopo il fantastico argento dal metro, il calabrese prova a ripetersi due metri più in alto. Proprio il risultato di ieri può lanciare il nativo di Cosenza verso una doppietta semplicemente fantastica.

Questa è una gara che Tocci sta cercando di fare sua con il passare del tempo. Finora sono arrivati due sesti posti agli Europei, ma l’azzurro ha lasciato delle buone sensazioni dai tre metri all’esordio nella gara del Team Event in coppia con Noemi Batki. Tocci si è ben comportato e soprattutto sembra essere in ottima forma. Certo servirà una gara perfetta, la migliore della carriera per provare a salire sul podio.

Grandissimi favoriti i russi Ilia Zakharov ed Evgenii Kuznetsov, ma attenzione anche all’ucraino Oleg Kolodiy che proprio nel Team Event si è messo al collo la medaglia d’oro dopo una prestazione molto solida. Avrà grande voglia di riscatto il tedesco Patrick Hausding, dopo la clamorosa eliminazione dal metro. Il primo rivale dei russi è probabilmente il britannico Jack Laugher, dominatore della gara del metro di ieri e che sogna la doppietta.

Sarà presente anche Lorenzo Marsaglia nella gara dai tre metri e l’obiettivo è quello di centrare un altra finale dopo quella del metro. Proprio dall’altezza più bassa il romano ha ben impressionato e punta a confermarsi.

Nell’altra gara di giornata c’è purtroppo da segnalare la probabile assenza della coppia azzurra dal sincro maschile dalla piattaforma. Infatti la presenza di Vladimir Barbu e Mattia Placidi è in grandissimo dubbio, vista la lesione muscolare di Placidi.













foto: Shutterstock