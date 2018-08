Tuffi, Europei 2018: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia in finale dal metro

Missione compiuta per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Agli Europei di tuffi i due azzurri si sono qualificati per la finale dal metro (ore 15.40), rispettivamente con il quarto e il quinto punteggio di qualificazione. Una buona prestazione per Tocci e Marsaglia, che punteranno questo pomeriggio alle medaglie.

Una qualifica che è stata vinta dal padrone di casa Jack Laugher, che ha dominato la gara e ha chiuso con il punteggio totale di 397.80 e tra qualche ora cercherà di sfondare il muro dei 400 punti. Alle sue spalle la coppia svizzera formata da Jonathan Suckow e Guillaume Dutoit, che hanno concluso la loro prova con 357.20 e 355.25 punti.

Quarto posto, dunque, per Giovanni Tocci. Il calabrese, bronzo iridato in questa specialità, ha pagato un errore nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento, dove ha totalizzato solo 48.00 punti. Anche il doppio e mezzo indietro raggruppato ha dato solo 58.50 punti. E’ stata una gara di rimonta per l’azzurro che ha avuto nel triplo e mezzo avanti raggruppato il suo miglior tuffo (64.50).

Lorenzo Marsaglia ha chiuso quinto, ma è stato davanti al compagno di squadra fino a due tuffi dal termine. Una bella gara quella del romano, che ha ottenuto 68.50 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento, mentre ha sbagliato il doppio e mezzo indietro raggruppato, prendendo solo 42.00 punti. Con poca pressione e con la testa libera, oggi pomeriggio può davvero ambire al podio.

Non sono mancate le sorprese e forse la più grande è l’eliminazione di Patrick Hausding. Il tedesco, medaglia d’argento in carica, ha commesso un grave errore nell’ultimo tuffo (penalizzato dai giudici per aver sfiorato con la testa il trampolino), prendendo solo 19.20 punti.













