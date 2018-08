Tiro con l’arco, Europei 2018: ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro anche nella gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli!

L’Italia del tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete Gazoz e Yasemin Anagoz. Gli azzurri sono partiti male perdendo nettamente il primo parziale (32-39), per poi rimontare con grande veemenza nei due set successivi (vinti per 37-36 e 36-35) spinti da una fantastica prestazione di Vanessa Landi. Nella quarta volèe le due compagini sono giunte in parità prima di un ultimo tiro in cui Gazoz e Nespoli hanno sbagliato nettamente, ottenendo rispettivamente un 5 ed un 2. La sfida si è decisa così allo spareggio, con l’Italia che ha mantenuto i nervi saldi ed ha scoccato un doppio dieci che non ha lasciato scampo alla Turchia (20-16 lo score). In precedenza i nostri portacolori si erano sbarazzati facilmente dell’Austria agli ottavi per 6-0 (38-36, 38-35, 40-37) ed in seguito della Spagna per 5-1 coi parziali di 37-37, 38-37, 38-35. In finale ci attende la Francia di Melanie Gaubil e Thomas Chirault, capace di sconfiggere nell’altra semifinale la Russia per 6-0.

Si interrompe invece ai quarti di finale il cammino della coppia azzurra formata da Marcella Tonioli e Sergio Pagni (finalista nell’individuale) nella gara a squadre mista del compound. I due arcieri italiani, qualificati di diritto agli ottavi di finale grazie al secondo punteggio ottenuto nel ranking round, hanno sconfitto all’esordio l’Estonia (#15 del seeding) per un’incollatura con lo score finale di 153-152. Ai quarti di finale l’Italia ha alzato il livello del proprio gioco totalizzando 155 punti, tuttavia non è stato sufficiente per battere la coppia russa (#10 del tabellone) composta da Viktoria Balzhanova e Anton Bulaev, capace di chiudere la contesa con 156.

Foto: World Archery