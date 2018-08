Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud

Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per le prime due squadre).

Nella fossa olimpica senior al maschile, i gradi di capitano spettano al veterano della squadra azzurra, Giovanni Pellielo, alla ricerca dell’ottava Olimpiade consecutiva (quattro medaglie nelle sette precedenti) e del quinto titolo iridato. Con lui Mauro De Filippis, che ha vinto la prova generale dei Mondiali, durante la tappa di Coppa del Mondo disputata proprio a Changwon, e Valerio Grazini. Al femminile la spedizione azzurra sarà capitanata da Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica dopo il trionfo di Mosca 2017 (tre titoli iridati per lei, più il clamoroso oro di Londra 2012 con 99/100), e con lei ci saranno Alessia Iezzi e Silvana Stanco. Per quanto riguarda la categoria junior, saranno della partita tra gli uomini Lorenzo Ferrari, Matteo Marongiu, e Teo Petroni, mentre tra le donne saranno in pedana Sofia Littamè, Maria Lucia Palmitessa, ed Erica Sessa. Le coppie italiane nel trap misto saranno Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini nella categoria senior e Palmitessa-Marongiu e Sessa-Petroni nella categoria junior.

La formazione, così composta è partita ieri alla volta della Corea assieme al DT Albano Pera, che al sito federale ha dichiarato: “In Corea ci aspetta una gara importante in cui ognuno di noi dovrà dare il meglio di se stesso ed anche qualcosa di più. Ne siamo coscienti e per questo abbiamo lavorato duramente e con il massimo impegno. Conosco i miei ragazzi e le mie ragazze e so di poter contare sulla loro determinazione e sulle loro capacità tecniche come singoli, ma da squadra sapremo caricarci e supportarci al meglio“.

Ancora in Italia, a Concaverde, per la precisione, la formazione dello skeet che, agli ordini del DT Andrea Benelli sta affinando la condizione in vista delle gare iridate, che inizieranno dopo quelle della fossa olimpica. Anche qui azzurri con le potenzialità per fare bene: nella categoria senior, al maschile ci saranno il campione olimpico in carica Gabriele Rossetti, Riccardo Filippelli e Tammaro Cassandro. Tra le donne saranno in gara la campionessa olimpica in carica, Diana Bacosi, Chiara Cainero, sua vice, e Katiuscia Spada. Nella categoria junior in gara al maschile Matteo Chiti, Elia Sdruccioli, e Niccolò Sodi, mentre al femminile sarà al via la sola Giada Longhi.

Passando alle specialità non olimpiche, in programma il double trap senior e junior, in entrambi i casi soltanto al maschile: il DT Mirco Cenci ha chiamato nella categoria senior Daniele Di Spigno, Marco Innocenti, ed Andrea Vescovi, e nella categoria junior Eraldo Apolloni, Marco Carli, e Jacopo Duprè de Foresta.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it