Tiro a volo, Mondiali 2018: pubblicata l’entry list. Tutti gli iscritti dell’Italia

Sono 27 gli italiani iscritti ai Mondiali di tiro a volo: dal 2 al 14 settembre a Changwon, prenderanno parte alla rassegna iridata 15 tiratori nella categoria senior e 12 nella categoria junior. Non si tratta di un elenco di convocati, e per questo alcuni nomi potranno variare, ma la lista definitiva non si discosterà molto da questa.

Al momento nessuno dei principali interpreti nostrani di questo sport manca all’appello. Di seguito l’elenco completo degli iscritti dell’Italia ai Mondiali di tiro a volo:

APOLLONI Eraldo (junior)

BACOSI Diana

CAINERO Chiara

CARLI Marco (junior)

CASSANDRO Tammaro

CHITI Matteo (junior)

DE FILIPPIS Mauro

DI SPIGNO Daniele

DUPRE DE FORESTA Jacopo (junior)

FERRARI Lorenzo (junior)

FILIPPELLI Riccardo

GRAZINI Valerio

IEZZI Alessia

INNOCENTI Marco

LITTAME Sofia (junior)

LONGHI Giada (junior)

MARONGIU Matteo (junior)

PALMITESSA Maria Lucia (junior)

PELLIELO Giovanni

PETRONI Teo (junior)

ROSSETTI Gabriele

ROSSI Jessica

SDRUCCIOLI Elia (junior)

SESSA Erica (junior)

SPADA Katiuscia

STANCO Silvana

VESCOVI Andrea













Foto: Pagina Facebook FITAV

