Triathlon, World Series 2018: a Montreal vincono Mario Mola e Vicky Holland, italiani con pochi guizzi

Messa alle spalle anche la trasferta canadese di Montreal, non rimane che il gran finale nella Gold Coast australiana per le World Series 2018 di triathlon. La tappa nordamericana ci ha regalato grande spettacolo, e due conferme: tra gli uomini, lo spagnolo Mario Mola è il grande favorito per la vittoria finale, dopo aver centrato il quarto successo stagionale, mentre tra le donne la britannica Vicky Holland non ha la minima intenzione di mollare la presa sulla statunitense Katie Zaferes, tentando il tutto per tutto proprio nel gran finale di metà settembre.

Mario Mola non ha rivali. Il 28enne iberico, infatti, vince con una splendida rimonta l’appuntamento di Montreal e porta a ben 815 punti il suo margine sull’australiano Jacob Birtwhistle che sale in seconda posizione nella classifica generale, superando il francese Luis Vincent di quasi 300 punti. Buona prova anche per il norvegese Kristian Blummenfiet che, grazie alla piazza di onore di questo weekend, si porta dal nono al quinto posto in graduatoria con 3021 punti, a -701 dal quarto, il sudafricano Richard Murray. Ancora una volta pochi sorrisi per gli italiani, o per meglio per l’italiano, dato che al via della competizione c’era il solo Alessandro Fabian. L’atleta classe 1988 ha disputato due parti di nuoto e bici molto buone, salvo poi cedere il passo nella corsa. Con questo risultato il nostro portacolori si è portato dalla 52esima alla 42esima posizione in classifica, con un totale di 629 punti.

Tra le donne, invece, tutto è ancora in bilico. Vicky Holland ha centrato il suo terzo successo di questa stagione e si è messa in scia in classifica nei confronti di Katie Zaferes. Sono appena 34 i punti di distacco tra le due che, a rigor di logica, si giocheranno il titolo nella Gold Coast. Alle loro spalle, infatti, c’è il vuoto. Le altre due britanniche, Georgia Taylor-Brown e Jessica Learmonth, accusano rispettivamente 925 e 1147 punti dalla connazionale. Un’altra britannica, Jodie Stimpson, ha fatto un bel balzo in graduatoria, passando dalla decima alla sesta posizione con 3038 punti, trovandosi a -421 lunghezze dalla terza piazza. Per l’Italia a Montreal abbiamo visto Alice Betto concludere 12esima. In classifica generale l’atleta classe 1987 è salita in 17esima piazza con 1847 punti, lontana dalla zona importante. Scivola in 34esima posizione Verena Steinhauser, mentre Angelica Olmo passa in 50esima, e Annamaria Mazzetti in 70esima, con una sola gara disputata.

A questo punto tutto è rimandato al weekend del 16 settembre con le gare finali nella regione del Queensland, in Australia, per le ultime prove della stagione 2018 delle World Serie di triathlon.













Foto: Facebook Alessandro Fabian