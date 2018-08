Vela, Europei RS:X 2018: la consacrazione di Mattia Camboni. L’Italia si gode un windsurf a dir poco florido

22 anni, già una Olimpiade alle spalle e un titolo Europeo appena conquistato. È l’identikit di Mattia Camboni, fresco campione continentale nella classe RS:X di vela. Un successo che ha posto il punto esclamativo ad un’estate d’oro per lui, in tutti i sensi, cominciata con la vittoria ai Giochi del Mediterraneo e proseguita con il sesto posto ai Mondiali di Aarhus, valso il pass olimpico per l’Italia.

La vittoria di Sopot non è stata affatto casuale, anzi, era nell’aria e rappresenta la giusta conclusione di un percorso di crescita che ha portato Camboni di diritto nell’élite europea. In attesa di conquistarsi un posto anche tra i migliori al Mondo.

Mattia, infatti, difendeva il bronzo dello scorso anno, risultato già di per sé prestigioso e ottima premessa in vista di un 2018 che lo ha visto esplodere definitivamente. Il successo di Tarragona, pur in una competizione con molto meno appeal, gli ha dato una nuova spinta, perché tra i tanti avversari il nativo di Civitavecchia si è messo alle spalle il francese Louis Giard, campione europeo in carica. Una spinta che Camboni ha saputo mantenere ad Aarhus, quando in un contento ben più competitivo ha fatto le spalle larghe, piazzandosi tra i primi dieci e qualificando l’Italia a Tokyo.

Manca ancora molto per arrivare al 2020, quando sarà la Federazione a decidere chi rappresenterà la vela azzurra. Mattia Camboni, nel frattempo, ha avanzato in maniera prepotente la sua candidatura, per vivere quella che sarà la sua seconda Olimpiade, dopo che nel 2016, fresco di titolo europeo Under 21, seppe farsi valere con un ottimo decimo posto.

Camboni è dunque il leader di un movimento del windsurf altrettanto florido anche a livello femminile. Il faro resta sempre Flavia Tartaglini, ma nelle ultime settimane importanti passi in avanti sono stati fatti da Marta Maggetti. In attesa di Giorgia Speciale, che sembra avere tutte le stimmate della campionessa e che a Sopot ha aggiunto un titolo europeo ad una bacheca che a soli 18 anni comprende già tantissime medaglie, tra Techno 293 e RS:X.













