Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli uomini!

Pronto riscatto per l’Italia agli Europei di tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ai quarti, la Turchia in semifinale ed il Portogallo in finale.

Di seguito tutti i risultati odierni.

Trap senior femminile

Finalissima

Italia-Germania 59-50

Finale 3° posto

Finlandia-Gran Bretagna 61-54

Semifinali

Italia-Finlandia 59-56

Germania-Gran Bretagna 59-55

Quarti di finale

Italia bye

Finlandia-Francia 59-58

Gran Bretagna-Austria 61-52

Germania-Slovacchia 58-56

Trap senior maschile

Finalissima

Italia-Portogallo 66-56

Finale 3° posto

Francia-Turchia 60-57

Semifinali

Portogallo-Francia 66-61

Italia-Turchia 61-60

Quarti di finale

Francia-Slovenia 68-66

Portogallo-Repubblica Ceca 69-67

Turchia-Slovacchia 70-65

Italia-Belgio 71-62













Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it