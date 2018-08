Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Chiara Cainero quinta nello skeet. Vince la slovacca Danka Bartekova

Non ci saranno medaglie oggi per l’Italia dello skeet dopo l’abbuffata di ieri: nella finale femminile senior degli Europei di tiro a volo, in corso a Leobersdorf, in Austria, la nostra Chiara Cainero, unica azzurra qualificata all’atto conclusivo, si è classificata quinta con il punteggio di 23/30.

Nuova campionessa continentale è diventata la slovacca Danka Bartekova, che ha superato la transalpina Lucie Anastassiou per 54-52. Medaglia di bronzo per la svedese Victoria Larsson, che muove il medagliere del suo Paese, eliminata in terza piazza con 43/50.

Si è fermata ai piedi del podio invece la cipriota Panagiota Andreou, quarta con 32/40, mentre la nostra Chiara Cainero è stata eliminata in quinta posizione con 23/30. La tedesca Nadine Messerschmidt ha salutato per prima la compagnia, out in sesta posizione, con 15/20.













Foto: Pagina Facebook FITAV

