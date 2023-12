Tiro a volo: Italia, svelate le squadre di trap e skeet. Prima scrematura verso le Olimpiadi 2024

L’Italia del tiro a volo si proietta in maniera decisa verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Alla fine del 2023 mancano infatti una decina di giorni e la mente non può che andare verso la prossima annata, quella a Cinque Cerchi.

A tal proposito la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV, che ha pubblicato l’elenco completo di tutte le squadre azzurre per l’attività internazionale), ha reso noti i nomi dei tiratori che formeranno le squadre di trap e skeet per il 2024, da cui poi verranno fuori i tiratori che rappresenteranno l’Italia a Parigi, tra fine luglio e inizio agosto.

Trap (4 pass: 2 femminili, 2 maschili)

Direttore Tecnico: Marco Conti

Tiratrici Femminili

Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco

Tiratori Maschili

Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Daniele Resca

Skeet (3 pass: 2 femminili, 1 maschile)

Direttore Tecnico: Andrea Benelli

Tiratrici Femminili

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Chiara Cainero, Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo, Simona Scocchetti

Tiratori Maschili

Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Marco Sablone, Elia Sdruccioli, Niccolò Sodi, Giancarlo Tazza

Lo skeet alle Olimpiadi avrà in programma, oltre alla gara individuale, anche quella di Mixed Team, per la quale bisognerà eleggere una o due coppie da far scendere in pedana per la contesa delle medaglie.

Foto: Lapresse

