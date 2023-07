Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Cainero sesta nello skeet, doppietta USA con Vizz e Simonton

Ha accusato un po’ di pressione Chiara Cainero, atleta che ha centrato il sesto posto in finale nello skeet femminile in occasione della Coppa del Mondo 2023, sesto appuntamento del circuito in fase di svolgimento in questi giorni a Lonato Del Garda (Brescia).

Cainero, che aveva chiuso in modo brillante le qualifiche cercando il terzo posto agli shoot off dietro Rhode e Scocchetti (in gara solo per il ranking), si è resa artefice di un ultimo atto leggermente impreciso, dove ha rotto 13 piattelli su 20, piazzandosi alle spalle della messicana Gabriela Rodiguez, quinta con 24/30, e della kazaka Assem Orynbay, quarta con 32/40.

La gara è stata vinta con margine dalla statunitense Dania Jo Vizzi, abile a rompere 54 piattelli su 60, quattro in più della compagna di squadra Samantha Simonton, seconda con 50/60. Sul gradino più basso del podio si è invece piazzata la cinese Yiting Jiang con 43/50.

Da segnalare poi l’undicesimo posto di Diana Bacosi, la quale ha chiuso le qualifiche con 120/125. Ventunesima posizione invece per Chiara Di Marziantonio (in gara solo per il ranking) che, dopo delle prime serie non eccezionali, ha chiuso in crescendo mettendo a referto 24/25 e 25/25 nelle ultime due tranche, per un totale di 116/125. Trentasettesima infine Martina Bartolomei con 113/125.

Foto: FITAV