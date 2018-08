Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: azzurre ai piedi del podio. Caporuscio quarta, Palmitessa quinta

Si infrangono ai piedi del podio i sogni di medaglia di Federica Caporuscio e Maria Lucia Palmitessa nella finale del trap femminile agli Europei di tiro a volo: Caporuscio, in testa dopo le eliminatorie, chiude quarta, mentre Palmitessa, che aveva strappato allo shoot off il pass per l’atto conclusivo, si classifica quinta.

Titolo continentale per la transalpina Melanie Couzy, che batte la britannica Kirsty Barr per 41-39, mentre al terzo posto viene eliminata la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova con 31/40. Al quarto posto la nostra Federica Caporuscio con 26/35, quinta l’altra azzurra Maria Lucia Palmitessa con 30/30, sesta ed ultima l’iberica Francisca Munoz De Leon Moral.

Domani in programma la fase ad eliminazione diretta delle gare a squadre: le azzurre, prime dopo le qualifiche, salteranno i quarti di finale.













Foto: Pagina Facebook Maria Lucia Palmitessa

