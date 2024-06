Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2024: Silvana Stanco quinta nel trap femminile

Va in archivio la prima finale della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato, già sede in stagione degli Europei: nel trap femminile il successo va alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, mentre in casa Italia la migliore delle cinque azzurre al via è Silvana Stanco, quinta.

In finale si impone la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, che al termine dei 50 piattelli regolamentari supera la spagnola Fatima Galvez con lo score di 45-41, mentre completa il podio in terza posizione l’australiana Catherine Skinner, eliminata a quota 31/40.

Resta ai piedi del podio la britannica Lucy Charlotte Hall, quarta con 25/35, mentre l’unica azzurra ad aver raggiunto l’ultimo atto, Silvana Stanco, dopo il sesto posto delle qualificazioni con 116/125, ultimo utile per l’ingresso in finale, chiude quinta con 20/30. Sesta l’altra slovacca Jana Spotakova, con 16/25.

Fuori nelle qualificazioni le altre azzurre al via: decima Maria Lucia Palmitessa con 113/125, 25ma Alessia Iezzi, in gara solo per il ranking, a quota 111, 32ma Erica Sessa con 109, 51ma Diana Ghilarducci, in gara solo per il ranking, a quota 103.