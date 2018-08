Tiro a volo, Europei 2018: nel trap vanno in finale Caporuscio e Palmitessa. Fuori allo shoot off De Filippis

Si sono appena concluse le eliminatorie del trap senior agli Europei di tiro a volo di Leobersdorf: nella gara femminile si sono qualificate per la finale Federica Caporuscio, prima con 122/125, e Maria Lucia Palmitessa, sesta dopo lo shoot off, che ha fatto registrare 117. Eliminata Jessica Rossi, nona con 116. Azzurre prime nella classifica a squadre: domani le italiane salteranno i quarti di finale nella fase ad eliminazione diretta.

Nella gara maschile non ci saranno azzurri in finale: Mauro De Filippis è uscito in un mega spareggio che contava nove atleti per due posti. L’italiano aveva agganciato il gruppo al quinto posto con 121/125. Emanuele Buccolieri ha chiuso al 14° posto con 120, mentre Giovanni Pellielo aveva chiuso al 19° posto con 119. Italia terza nella classifica a squadre, domani nei quarti di finale sfida contro il Belgio.













