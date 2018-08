The Rugby Championship 2018: Nuova Zelanda-Australia 40-12. Gli All Blacks bissano il largo successo del primo turno

Nella seconda giornata del The Rugby Championship la Nuova Zelanda batte 40-12 l’Australia bissando il largo successo ottenuto la settimana scorsa, trovando nuovamente una vittoria con bonus offensivo. All Blacks a quota 10, Wallabies ancora fermi a 0 in classifica. Questa sera toccherà al Sudafrica rispondere per non perdere terreno.

Nel primo tempo tra le fila dei padroni di casa è Barrett show: meta al quarto d’ora e trasformazione per il 7-0. Gli ospiti reagiscono e alla mezz’ora arriva il pari: meta di Genia, Foley trasforma e l’aggancio si materializza sul 7-7. Prima del riposo però ancora un lampo di Barrett spezza gli equilibri: al 39′ ancora una meta trasformata, a metà gara lo score recita 14-7.

Nella ripresa la Nuova Zelanda mette subito al sicuro la vittoria incamerando il bonus offensivo: al 44′ va in meta Moody, Barrett trasforma, mentre al 49′ Squire firma la quarta meta degli All Blacks e Barrett centra ancora i pali: punteggio sul 28-7. Timida reazione ospite con la meta non trasformata di Hodge al 56′, ma nel finale Barrett decide di dare ancora spettacolo: meta trasformata al 64′, nuova marcatura (quarta meta personale) al 70′, questa volta non convertita, per il 40-12 finale.













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it