The Rugby Championship 2018: Sudafrica-Nuova Zelanda 30-32. Incredibile rimonta degli All Blacks nei minuti finali

Una partita bella con una rimonta pazzesca: Sudafrica-Nuova Zelanda, sfida valide per l’ultima giornata del The Rugby Championship finisce 30-32, con gli All Blacks, che avevano già vinto aritmeticamente il torneo domenica scorsa, vittoriosi all’ultimo respiro dopo essere stati sotto anche di 17 punti.

Nel primo tempo subito scatto dei padroni di casa: al 4′ ed al 13′ Pollard dalla piazzola dimostra di voler capitalizzare tutte le occasioni per fare punto. Gli All Blacks rispondono con la stessa moneta: Barrett accorcia al 26′ ed impatta al 36′ mandando le squadre al riposo sul 6-6.

Nella ripresa la partita si accende: al 44′ meta di Kriel, Pollard trasforma e porta gli Springboks avanti 13-6, ancora Pollard dalla piazzola porta a casa altri tre punti al 48′, infine al 52′ de Allende va in meta, Pollard è ancora perfetto e lo score recita 23-6 per il Sudafrica. Reazione ospite con la meta di Smith al 54′ trasformata da Mo’unga. I sudafricani però ristabiliscono le distanza già al 59′ con Kolbe, Pollard trasforma ed il punteggio va sul 30-13. Ioane va in meta al 62′, non c’è la trasformazione e gli All Blacks restano sotto 30-18. Il finale però ha dell’incredibile ed è tutto di marca ospite: al 76′ va in meta Barrett, questa volta Mo’unga trasforma e la Nuova Zelanda si porta a -5. All’ultimo minuto il Sudafrica crolla: meta di Savea, che impatta, il pallone medicinale calciato all’80’ ancora da Mo’unga va in mezzo ai pali e gli ospiti vincono 30-32.













