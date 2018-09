The Rugby Championship 2018, Argentina-Nuova Zelanda 17-35: gli All Blacks vincono il torneo con una giornata d’anticipo

La Nuova Zelanda vince con bonus offensivo in Argentina e si porta a casa il The Rugby Championship 2018, il più importante torneo dell’emisfero australe della palla ovale. Gli All Blacks, ai quali sarebbe bastata anche una vittoria da quattro punti contro i Pumas, si impongono per 17-35, marcando cinque mete ed ipotecando il successo già dopo quaranta minuti.

Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i sudamericani col piazzato di Sanchez al 6′, poi inizia lo show targato All Blacks: all’8′ c’è già il sorpasso con la meta di Ioane, al 17′ nuova marcatura di Naholo, ed al 30′ ancora Ioane mette a referto la terza meta ed ipoteca la vittoria. Barrett è infallibile e trasforma in tutte le circostanze, per il 3-21. Il giallo rimediato da Williams al 37′ non viene sfruttato dai padroni di casa ed il punteggio non cambia prima del riposo.

Nella ripresa, tornati in parità numerica, Tuipulotu al 55′ mette a referto la quarta meta per il bonus offensivo, mentre Barrett chiude ogni discorso siglando il 3-28. Gli ospiti allentano un po’ la pressione ed i padroni di casa ne approfittano per andare a segno con Cubelli al 58′ e con Boffelli al 68′. Anche Sanchez è infallibile nelle conversioni e lo score va sul 17-28. Nel finale, al 73′, c’è ancora tempo per la meta ospite di Lienert-Brown, Mo’unga trasforma per il 17-35 finale che consegna agli All Blacks la vittoria del torneo con una gara d’anticipo.













