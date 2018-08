The Rugby Championship 2018: Argentina-Sudafrica 32-19. La Nuova Zelanda ringrazia e scappa via

L’Argentina batte il Sudafrica per 32-19 nella seconda giornata del The Rugby Championship ed aggancia proprio gli Springboks in classifica a quota cinque, avendo centrato anche il bonus offensivo. Ringrazia la Nuova Zelanda che, con la doppia vittoria sull’Australia, è già prima da sola con dieci punti.

Il primo tempo decide il confronto: l’Argentina dopo essere passata in vantaggio su piazzato al 5′ con Sanchez, ha subito la meta sudafricana di Kolisi, trasformata da Pollard, al 14′. Il resto della prima frazione è stato tutto di marca sudamericana: al 19′ ed al 23′ Delguy marca due mete, entrambe convertite da Sanchez, che portano lo score sul 17-7, poi sale in cattedra lo stesso Sanchez, che va in meta al 28′, trasforma, e trova il drop al 37′ che manda le squadre al riposo sul 27-7.

Nella ripresa i padroni di casa trovano subito il bonus offensivo grazie alla meta di Moyano al 46′, poi tirano i remi in barca. Al 48′ Pollard va in meta e trasforma, per il 14-32, poi al 65′ Mapoe trova la terza meta ospite e porta lo score sul 19-32. Nel finale il Sudafrica cerca la meta che darebbe il bonus offensivo e lo riporterebbe sotto il break di distanza, ma l’Argentina regge e porta a casa la vittoria per 32-19, con lo stesso scarto con cui avevano perso nella prima giornata fuori casa.













Foto: Pagina Facebook UAR

