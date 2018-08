Tennis, WTA New Haven 2018: si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic

Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018: la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall’elvetica Belinda Bencic, lucky loser. La romena aveva ottenuto una wild card, ed essendo la numero uno del seeding, aveva usufruito di un bye al primo turno.

Di seguito il tweet con cui l’organizzazione ha dato la notizia:

Qualifying lucky loser @BelindaBencic will replace @Simona_Halep in the #CTOpenTennis draw. pic.twitter.com/yoP4UVCA5X

— Connecticut Open (@connecticutopen) August 20, 2018