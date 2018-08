Tennis, WTA Cincinnati 2018: Camila Giorgi sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni

Camila Giorgi manca l’accesso al tabellone principale del WTA Premier 5 di Cincinnati. La marchigiana è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 57 del ranking mondiale, in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Un ko davvero amaro per l’azzurra che tornava a giocare dopo quarti di finale di Wimbledon. Continua dunque la stagione altalenante della numero 40 del mondo e non è sicuramente il miglior modo per avvicinarsi agli US Open 2018.

Ottimo inizio di partita per Giorgi, che riesce a strappare subito il servizio all’avversaria, portandosi avanti sul 2-0. Un break che poi è risultato decisivo, perché l’azzurra ha tenuto agevolmente i propri turni di battuta e ha chiuso la prima frazione in suo favore per 6-3.

Nel secondo set Kuzmova sale 3-1, ma arriva l’immediato controbreak da parte della tennista marchigiana. Camila, però, non riesce a raggiungere la parità, perchè perde il servizio nel game successivo e la slovacca scappa nuovamente avanti sul 4-2. Alla fine la numero 57 del mondo chiude sul 6-3.

Brutta partenza anche nel terzo set con il break in apertura per Kuzmova. Ancora una volta Giorgi trova il controbreak immediato e pareggia i conti. La slovacca va nuovamente avanti nel settimo gioco, ma Camila riesce ancora una volta a rimettere in parità il set nel decimo game. Purtroppo i problemi al servizio per l’azzurra proseguono e Kuzmova ottiene un altro break, che questa volta riesce a difendere, chiudendo il terzo set sul 7-5.

foto jctabb / Shutterstock.com