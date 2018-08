Tennis, WTA Cincinnati 2018: Camila Giorgi accede al secondo turno. L’azzurra supera Anastasija Sevastova in due set

Camila Giorgi risponde presente nel primo turno del WTA di Cincinnati (Stati Uniti). L’azzurra, lucky loser, ha piegato in due set (6-2 6-3) la numero 18 del mondo Anastasija Sevastova in 1 ora e 7 minuti di partita. Un match ben giocato dalla marchigiana, specie nel primo parziale, venendo fuori alla distanza nel secondo e conquistando un successo meritato al cospetto di un’avversaria non facile da sconfiggere. Giorgi che nel prossimo round se la vedrà contro la statunitense Madison Keys (testa di serie n.13 del torneo).

Nel primo set il tennis di Camila è convincente. Le sue accelerazioni mettono in difficoltà la lettone, che fatica a trovare le contromisure al gioco aggressivo dell’azzurra. E così, nel quarto e nell’ottavo game, la 26enne di Macerata strappa il servizio alla rivale in entrambe le circostanze, sfruttando la seconda in battuta scarsamente efficace della Sevastova. In appena 29 minuti la Giorgi si aggiudica la prima frazione 6-2.

Nel secondo set il servizio inizia a dare qualche problema all’italiana, costretta a concedere il break in apertura. Anche l’avversaria, però, non è continua e lo scambio di controbreak e break si ripete anche nel quarto e quinto game. In una fase dell’incontro abbastanza confusa, la Giorgi riesce a rimettere un po’ d’ordine, elevando il proprio standard e, a suon di vincenti, concludendo la pratica sul 6-3.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.com