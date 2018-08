Tennis, Ranking WTA (13 agosto): Simona Halep in vetta, Garcia scala la classifica, Giorgi n.1 italiana

Diverse variazioni nella top10 del ranking WTA del tennis. La rumena Simona Halep, vittoriosa nel WTA di Montreal (Canada) per la seconda volta in carriera superando l’americana Sloane Stephens, ha portato a quasi 2000 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki, tallonata ormai dalla finalista del torneo citato: Stephens, infatti, è a 408 punti dalla n.2 della graduatoria. Perde due posizioni l’ucraina Elina Svitolina (n.7) e avanzano la francese Carolina Garcia (n.5, best ranking) e la ceca Petra Kvitova. Guadagna un posto anche l’altra ceca Karolina Pliskova (n.8) e ne perde due la spagnola Garbine Muguruza (n.9).

CLASSIFICA WTA – TOP10

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.061 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.135

3 Stephens, Sloane (USA) 0 5.727

4 Kerber, Angelique (GER) 0 5.255

5 Garcia, Caroline (FRA) +1 4.680

6 Kvitova, Petra (CZE) +2 4.550

7 Svitolina, Elina (UKR) -2 4.470

8 Pliskova, Karolina (CZE) +1 4.395

9 Muguruza, Garbine (ESP) -2 4.345

10 Goerges, Julia (GER) 0 3.905

In casa Italia pochi cambiamenti significativi. La prima delle azzurre è sempre Camila Giorgi: la 26enne di Macerata è stabilmente al numero 40. Alle sue spalle guadagna due posizioni Sara Errani, che risale al numero 82. Fuori dalle top100 Deborah Chiesa, ora numero 181.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP10

40 Giorgi, Camila (ITA) 0 1.297 punti

82 Errani, Sara (ITA) +2 791

181 Chiesa, Deborah (ITA) -22 322

188 Di Giuseppe, Martina (ITA) -2 301

194 Trevisan, Martina (ITA) -2 292

201 Paolini, Jasmine (ITA) -21 371

237 Grymalska, Anastasia (ITA) +4 236

241 Pieri, Jessica (ITA) -32 229

244 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +4 226

268 Brescia, Georgia (ITA) -3 193













