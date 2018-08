Tennis, Ranking ATP (13 agosto): Rafael Nadal rafforza la propria leadership, Fabio Fognini n.1 azzurro

Rafael Nadal vola nel ranking ATP. Lo spagnolo, numero uno del mondo, dopo una lotta con il suo grande rivale Roger Federer, grazie al successo nel Masters 1000 di Toronto (il 4° in Canada ed il 33° successo di un 1000 in carriera), ha portato il vantaggio sullo svizzero a quasi 4000 punti. Un margine che dovrebbe consentire a Rafa di essere al vertice fino al termine di questa stagione. L’elvetico, infatti, per riprendersi lo scettro dovrebbe vincere a Cincinnati e agli US Open, sperando che l’iberico venga eliminato prima del tempo, oltre ad imporsi nei tornei successivi per mantenere la posizione. Una variazione importante nella top10 riguarda Juan Martin Del Potro che, nonostante sia fermo per i soliti problemi al polso operato, è salito in terza piazza, sfruttando il ko di Alexander Zverev (ora n.4) a Toronto per mano del talentuoso greco Stefanos Tsitsipas. Ellenico che grazie alla finale della Rogers Cup scala la classifica, raggiungendo la 15esima piazza.

CLASSIFICA ATP – TOP TEN

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 10.220 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 6.480

3 Del Potro, Juan Martin (ARG) +1 5.410

4 Zverev, Alexander (GER) -1 4.845

5 Dimitrov, Grigor (BUL) 0 4.700

6 Anderson, Kevin (RSA) 0 4.535

7 Cilic, Marin (CRO) 0 4.085

8 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.665

9 Isner, John (USA) 0 3.570

10 Djokovic, Novak (SRB) 0 3.445

Per quanto concerne la graduatoria degli italiani, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il ligure è sempre al numero 14. Alle sue spalle perde una posizione Marco Cecchinato, numero 22, mentre è stabile Andreas Seppi, numero 49, anche se il bolzanino è ai box per un problema all’anca. Scendono in graduatoria Matteo Berrettini, numero 59, e Paolo Lorenzi fuori dalla top100.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 10

14 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.145 punti

22 Cecchinato, Marco (ITA -1 1.730

49 Seppi, Andreas (ITA) 0 996

59 Berrettini, Matteo (ITA) -5 899

103 Lorenzi, Paolo (ITA) -6 543

107 Fabbiano, Thomas (ITA) -2 532

115 Sonego, Lorenzo (ITA) -2 486

143 Travaglia, Stefano (ITA) +2 409

146 Bolelli, Simone (ITA) -3 401

164 Quinzi, Gianluigi (ITA) 0 347













Foto: Alessio Marini