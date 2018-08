Tennis, qualificazioni femminili US Open 2018: Martina Trevisan fallisce l’ingresso nel main draw

Sarà Camila Giorgi l’unica azzurra al via del tabellone principale femminile degli US Open: l’ultima azzurra in gara nelle qualificazioni, Martina Trevisan, viene superata oggi nel terzo ed ultimo turno dalla tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in avvio, poi spreca due occasioni per allungare, nel sesto e nell’ottavo gioco. Sul 4-4 purtroppo Trevisan cede la battuta a 15 e permette alla sua avversaria di andare a servire per la partita sul 5-4. Alla seconda opportunità l’italiana soccombe e consegna la prima frazione all’avversaria per 6-4 in 37 minuti.

Nella seconda partita l’inizio è dei peggiori, infatti Trevisan perde subito la battuta. In questo set però, a differenza del primo, i break point fioccano copiosi: l’azzurra non ne sfrutta un primo nel quarto game, poi si ritrova sotto 1-4 con due break da recuperare. Il servizio non è più dominante e così ha inizio una serie di break e controbreak: alla fine la spunta la rappresentante del Liechtenstein per 6-3 in 49 minuti di gioco.













Foto: Pagina Facebook Federtennis

roberto.santangelo@oasport.it